Fretados voltam para a Berrini após recuo da Prefeitura de SP

Fretados em fila na Berrini após Prefeitura voltar atrás e liberar circulação. Foto: Evelson de Freitas/AE

Os ônibus fretados voltaram para a Avenida Luís Carlos Berrini, na zona sul de São Paulo, após a Prefeitura recuar e liberar a circulação na avenida. A região da Berrini teve protestos no primeiro dia de restrições, na segunda-feira, 27.

Com as mudanças nas restrições, somente 11 vias continuam vedadas aos fretados, entre elas as Avenidas Paulista e Brigadeiro Faria Lima. Além disso, a Prefeitura vai fazer alterações nos pontos de embarque e desembarque, em decorrência da falta de estrutura desses locais.

Apesar das liberações, o prefeito Gilberto Kassab voltou a afirmar nesta quarta-feira, 29, que as restrições vão continuar valendo na Avenida Paulista. Na terça, Kassab disse que não iria recuar das medidas por causa dos protestos, mas a Secretaria de Transportes liberou a circulação na Berrini.