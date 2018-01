Fretados serão rastreados pela Prefeitura de SP

As novas regras de normatização do serviço, como a criação de uma Zona Máxima de Restrição de Fretamento (ZMRF) - área de 70 quilômetros quadrados onde estes veículos não podem circular entre 5h e 21 horas - gerou polêmica na cidade e foi considerada abusiva por empresas e sindicato da categoria.

"Já estávamos esperando a definição do tipo de aparelho, mas o prazo é insuficiente para que todas as empresas consigam conhecer, pesquisar preço e instalar o equipamento", afirma Jorge Miguel dos Santos, diretor executivo do Sindicato das Empresas de Transporte por Fretamento e por Turismo (Transfretur). Segundo a SPtrans diariamente cerca de 1.400 veículos fretados circulam na zona de restrição.

As empresas que não se adequarem terão de pagar R$ 2.500 por veículo considerado irregular e ainda correm o risco de perder o Termo de Autorização (TA) e o Certificado de Vínculo ao Serviço (CVS). Sem eles, um ônibus fretado, por exemplo, não pode circular na cidade.

"A estimativa é que cada aparelho custe entre R$ 2.500 e R$ 3 mil. Isso poderá encarecer o serviço ao usuário. Teremos um valor mais próximo depois do carnaval", diz Santos. "Achamos que a Prefeitura está agregando um custo muito alto na operação do serviço que não é necessário. Já temos as restrições." Antes da operação, os veículos deverão passar por uma inspeção no Centro Integrado de Monitoramento, que homologará a instalação do GPS. É preciso agendamento prévio, mas não foi definida a data inicial. As informações são do Jornal da Tarde.