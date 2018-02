Frequência de apagões deve cair No programa de gestão do fornecimento e utilização de energia, o governo do Estado apresenta metas para reduzir os índices atuais de interrupção no fornecimento de eletricidade. As metas preveem a diminuição tanto do indicador relativo à frequência média (FEC) das interrupções quanto do índice referente à duração média (DEC) das quedas de energia, reconhecendo que os parâmetros atuais estão fora do referencial de qualidade fixado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O plano é reduzir, até 2015, o FEC de 5,5 para 5 e o DEC de 10 para 8 - 1 ponto acima do padrão de qualidade de 7.