Frentista é preso vendendo droga com cartão de crédito

Investigadores da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, prenderam na sexta-feira um frentista que vendia drogas com cartão de crédito. O frentista foi flagrado com dez porções de droga e R$ 352 em dinheiro.

Segundo a polícia, ele utilizava as máquinas de cartões de crédito e de débito do posto de combustível para receber o pagamento dos clientes. Everton Rafael de Souza, de 26 anos, foi preso em flagrante após cerca de três meses de investigações, que começaram a partir de uma denúncia anônima de que o suspeito estaria traficando drogas no posto de combustível, no Jardim Pinheiros.