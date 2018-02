Frente fria vira o tempo e reduz temperaturas Depois de uma sexta-feira de clima seco, com 9% de umidade relativa do ar registrada na zona sul e estado de alerta decretado pela Defesa Civil, São Paulo terá um fim de semana frio e chuvoso. De acordo com a Climatempo, a partir da tarde de hoje, há previsão de chuva, rajadas de vento e até risco de queda de granizo. O motivo é a chegada de uma frente fria. A diferença de temperatura entre sexta-feira e domingo pode ser de, pelo menos, 10ºC. A tendência é uma elevação de temperatura a partir de terça-feira.