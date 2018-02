Frente fria traz risco de mais ventos fortes e temporais A combinação de ar quente e úmido, com a passagem de uma frente fria hoje pelo litoral de São Paulo, vai provocar chuvas nos próximos dias. Além da área de instabilidade, há risco de ventos fortes. As nuvens carregadas ficam também sobre a Grande São Paulo. O tempo não vai ficar completamente chuvoso, mas até segunda-feira a Grande São Paulo terá várias pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite, com risco de temporais até mais intensos como aconteceu ontem. A frente fria também vai atingir o Rio de Janeiro hoje. / D.G.