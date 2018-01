Frente fria traz chuva para São Paulo na manhã desta terça

Nuvens carregadas cobrem o céu de São Paulo e escurecem o início da manhã desta terça

SÃO PAULO - As áreas de instabilidade associadas com a aproximação de uma frente fria já chegaram à capital paulista nesta terça-feira, 8, e provocam pancadas de chuva no período da manhã, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

No decorrer do dia, ocorrem períodos de melhoria e as temperaturas máximas podem chegar aos 28ºC. No período da tarde, as pancadas de chuva e fortes rajadas de vento retornam. Há potencial para alagamentos na Região Metropolitana de São Paulo, de acordo com o CGE.