Frente fria traz chuva e temperatura na capital paulista cai 9,8°C em um dia A chegada de uma frente fria a São Paulo, anteontem, que trouxe a primeira chuva em 63 dias, foi responsável também pela queda da temperatura na capital em 9,8ºC ontem. Na quarta-feira, a máxima registrada foi de 33,7ºC; ontem, os termômetros não passaram de 23,9ºC - mais do que o registrado na madrugada de anteontem. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima de hoje deve ser de 23ºC. Ao contrário do que aconteceu nos últimos dois dias, hoje a chuva deve ser generalizada. Apesar da umidade permanecer no fim de semana, a previsão é de que haja apenas garoa no sábado - quando haverá outra queda de temperatura - e de que o domingo seja nublado e sem chuvas.