Frente fria só sai de SP na quinta; RS registra -2,7°C

Ontem o dia teve céu fechado e chuva leve em vários bairros da capital paulista. Pela manhã os termômetros marcavam cerca de 15ºC, com sensação térmica de cerca de 12ºC.

As chuvas alternarão de intensidade nos próximos dias, mas as temperaturas não vão subir muito. A máxima não deve ultrapassar os 18ºC, segundo a previsão do CGE.

Sul. Uma nova massa de ar polar chegou ao Rio Grande do Sul na madrugada de ontem, derrubando a temperatura para -2,7°C em Cambará do Sul e -1,3 °C em Bagé. Nas duas cidades também houve geada forte, assim como em Ibirubá, Encruzilhada do Sul e Sant"Ana do Livramento.

O clima deve ficar com a mesma intensidade pelo menos até amanhã, com temperaturas oscilando entre -3°C e 15°C, segundo previsão do 8.º Distrito de Meteorologia. Se os dados se confirmarem, será a segunda maior onda de frio do ano. A primeira foi entre 13 e 16 de julho, quando o Estado teve quatro dias de temperaturas negativas durante a madrugada, com -4,9°C em Cambará do Sul, no dia 15.