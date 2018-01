Frente fria provoca queda de temperatura em SP nesta segunda

Depois de um fim de semana de muito sol em praticamente todas as regiões paulistas, a previsão indica mudança de tempo já na segunda-feira, 10.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a chegada de uma nova frente fria deve provocar queda significativa nas temperaturas, principalmente nas regiões sul e leste do Estado. A umidade relativa do ar deve apresentar melhora.

Para a próxima terça-feira, 11, a previsão é de frio e chuva no sul e leste do Estado; a máxima não deve passar dos 17ºC na capital paulista.