Frente fria provoca chuva leve em SP

A terça-feira, 16, começou com muitas nuvens e uma densa névoa em vários bairros da capital paulista, que reduziu a visibilidade nos aeroportos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

Em Congonhas, na zona sul, às 8 horas a visibilidade estava restrita a 3.000 metros e a temperatura era de 12ºC. Na zona norte, o aeroporto do Campo de Marte registrava 12ºC, céu encoberto e visibilidade de 2.000 metros. Mesmo assim, os dois terminais operavam normalmente.

Uma frente fria deve passar rapidamente pelo Sudeste do País na tarde desta terça-feira, provocando chuva leve na cidade. Na quarta-feira, 17, o tempo deve voltar a abrir com o afastamento do sistema frontal. As temperaturas caem um pouco mais entre quarta e sexta-feira, 19, mas o céu fica com poucas nuvens e não há previsão de chuvas.