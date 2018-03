Frente fria pode provocar chuvas fortes em SP neste domingo

SÃO PAULO - A passagem de uma frente fria na região litorânea do Estado de São Paulo pode provocar chuvas fortes na capital. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, a previsão para o início da tarde deste domingo, 30, é de sol e calor, mas a cidade deve ser atingida por pancadas de chuva no fim do dia.

O risco de ocorrência de temporais ainda aumenta com a previsão de altas temperaturas. Segundo o CGE, São Paulo deve registrar mínima de 22º e máxima é de 31º neste domingo.

Na segunda-feira (31), o tempo deve permanecer instável e abafado. A previsão é de nebulosidade variável com risco de temporais isolados na Região Metropolitana da cidade e as temperaturas devem variar entre 22º e 30º.

Com informações da Central de Notícias.