Frente fria muda o tempo em SP no fim de semana

SÃO PAULO - A chegada de uma frente fria deve mudar o tempo neste fim de semana na capital paulista, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O sistema frontal desloca-se fraco pelo oceano, mas mesmo assim muda o tempo na Grande São Paulo, amenizando o calor dos últimos dias e provocando chuvas na forma de pancadas. As temperaturas variam entre mínimas de 19ºC e máximas de 28ºC.

O sábado segue com maior cobertura de nuvens e pancadas de chuva que devem se concentrar no período da tarde. O domingo deve ser de sol e variação de nuvens, apenas com chuvas rápidas e isoladas no final do dia.

A sexta-feira, 2, começou com variação de nuvens e termômetros oscilando em torno dos 21ºC na Grande São Paulo. Ao longo do dia, o sol predomina e favorece a rápida elevação das temperaturas com máximas que podem superar os 32ºC.

A umidade relativa do ar entra em declínio e deve atingir novamente valores próximos aos 30% nas horas mais quentes do dia. A massa de ar seco que predomina sobre o interior do país perde força e uma frente fria, mesmo que enfraquecida, finalmente consegue chegar ao litoral paulista, o que deve mudar um pouco o tempo no final do dia.

Este sistema, em conjunto com o calor, favorece a formação de áreas de instabilidade, provocando chuvas na forma de pancadas na Capital paulista entre o final da tarde e o início da noite. Podem ocorrer pontos de maior intensidade com descargas elétricas, rajadas de vento e potencial para alagamentos.