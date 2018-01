A chegada de uma frente fria começou a mudar o tempo no fim da tarde de ontem na capital paulista, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Hoje, a camada de frio que veio do sul continua em toda a Região Metropolitana. O céu fica encoberto e pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora do dia. O sol volta a aparecer mais firme amanhã, quando são esperadas pancadas de chuva somente no fim do dia.