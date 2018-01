Frente fria muda condição do tempo na capital nesta sexta-feira

SÃO PAULO - A aproximação de uma frente fria que está no Sul do País e avança ao litoral paulista mudou a condição de tempo em São Paulo no início da tarde desta sexta-feira, 25. Apesar da previsão de que a capital poderia enfrentar a tarde mais quente do ano, agora a temperatura poderá atingir, no máximo, 33ºC, segundo a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A nebulosidade deve aumentar ao longo do dia, segundo o órgão, e as chuvas deverão ocorrer de forma isolada. Pode haver rajadas de vento, trovoadas e raios. A taxa de umidade deve ter, no mínimo, 31% ao longo do dia.