Frente fria mantém o tempo fechado e chuvoso em SP

A quinta-feira, 8, será de tempo fechado e chuvoso em São Paulo, devido à atuação de uma frente fria, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

As temperaturas não sobem muito e a máxima não ultrapassa os 20ºC. Por volta das 8 horas a capital tinha céu encoberto, com garoa e chuva leve em alguns bairros. Os termômetros registravam 18ºC, com ventos do Sul de fraca intensidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O tempo só começa a mudar a partir do fim da sexta-feira, 9, quando as chuvas diminuem e o sol volta a brilhar com maior intensidade. A previsão para o fim de semana com feriado prolongado é de tempo bom e sem previsão de chuvas fortes, segundo o CGE.