Frente fria faz temperaturas caírem 8°C em 24 horas na capital

SÃO PAULO - A entrada de um ar polar no Estado de São Paulo fez as temperaturas despencarem 8°C em 24 horas na capital, de acordo com a Climatempo.

O instituto informou que no Aeroporto de Congonhas, na zona sul, os termômetros marcavam 19°C às 14h desta sexta-feira, contra os 27°C do mesmo horário de quinta. A sensação térmica, no entanto, foi ainda mais baixa: apenas 15°C, por causa dos ventos fortes.

A semana começou com calor e sol forte, com máximas acima de 30°C. A frente fria que ingressou no Estado provoca queda nas temperaturas mas não traz chuvas para aliviar o reservatório do Sistema Cantareira.

Na madrugada desta sexta para sábado, a mínima será de 14°C e, durante o dia, não passará dos 19°C. O dia será nublado e com possibilidade de garoa. Já no domingo, a mínima é de 13°C com máxima de 21°C.