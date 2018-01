Frente fria faz temperatura cair 13,4 ºC em 24 horas na capital

SÃO PAULO - A entrada de uma frente fria acompanhada por uma massa de ar polar fez com que as temperaturas caíssem 13,4 ºC em 24 horas na capital nesta segunda-feira, 15.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcavam 27,3 ºC às 15 horas de domingo. Nesta segunda, no mesmo horário, as temperaturas despencaram para 13,9 ºC.

"Tivemos uma massa de ar polar se deslocando mais rápido do que as outras. Havia uma massa tropical, mas não era tão intensa. Quando a massa polar se desloca pelo oceano, mais devagar, as pessoas não sentem tanto", explica Ernesto Alvin, meteorologista do Inmet.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para enfrentar o frio, a dona de casa Jacqueline Silva Costa, de 45 anos, saiu de sua casa, em Pinheiros, na zona oeste da capital, usando duas blusas e um casaco. "Hoje, eu precisei de agasalho o dia inteiro. Só me arrependi por não ter colocado bota. Não sabia que ia chover."

Jacqueline disse que a parte mais complicada foi preparar os filhos de 11 e 13 anos para a escola. "Já é difícil eles acordarem, mas, no frio, é muito pior."

A aposentada Miltes Soares de Andrade, de 82 anos, diz que foi surpreendida pelas baixas temperaturas na manhã desta segunda. "Estava sentindo calor quando fui dormir e acordei com frio." Ela mora perto do Mirante de Santana, estação meteorológica do Inmet que fica no bairro de Santana, na zona norte da capital.

Previsão. Vitor Kratz, meteorologista da Climatempo, diz que a passagem da frente fria causou a queda de temperatura em todo o Estado de São Paulo e que o clima terá variações ao longo desta semana.

"Amanhã, ainda vai ter muita nuvem ao longo do dia, com possibilidade de garoa de manhã. Há previsão de temperatura de 11 ºC na madrugada, que pode ser o recorde deste ano. Na quarta, teremos tempo firme e predomínio de sol, mas, na quinta, a previsão é de avanço de uma nova frente fria que deve provocar chuva à tarde."

Kratz diz que deve chover na sexta, quando as temperaturas devem oscilar entre 14 e 19 ºC. Esta é a última semana do outono - o inverno vai começar no próximo domingo, 21. "Estamos na transição do outono para o inverno e costuma ser assim. É um período seco, mas que tem passagem de frentes frias."