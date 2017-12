Frente fria deve provocar pancadas isoladas em São Paulo nesta quinta

SÃO PAULO - Apesar da manhã ensolarada desta quinta-feira, pode voltar a chover em São Paulo à tarde e à noite. Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), uma frente fria que está no oceano se desloca para o continente e chega à Região Sudeste, provocando áreas instabilidade no Estado.

A previsão é que ocorram pancadas isoladas, de intensidade moderada, na capital. De acordo com o CGE, os temporais devem ser mais fortes na Região Metropolitana, como nos municípios de Juquitiba e São Lourenço da Serra.

São Paulo deve registrar nesta quinta-feira temperatura máxima de 26°C e umidade relativa do ar entre 65% e 95%. Na sexta-feira, 7, e no sábado, 8, a frente fria ainda pode provocar chuvas isoladas na capital. As noite devem ser mais frescas, com a mínima por volta dos 18°C.

Cantareira. O CGE informou que a chegada da frente fria pode provocar chuva na região da Cantareira. Nesta quinta-feira, o índice do sistema que abastece a Grande São Paulo chegou à marca histórica de 16%. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de hoje até sábado deve chover de 40 a 100 milímetros no leste e nordeste do Estado.