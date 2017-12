Frente fria deve amenizar calor nesta quarta e trazer chuva

SÃO PAULO - A chegada de uma frente fria deve deixar as temperaturas mais amenas na capital paulista a partir desta quarta-feira, 21. “As nuvens aumentam e o calor vai diminuir. Também temos previsão de pancadas de chuva no fim da tarde”, afirmou Marcelo Pinheiro, meteorologista da Climatempo.

Segundo ele, a frente fria vai quebrar a massa de ar quente e seco que está sobre a capital. Ela será notada em todo o Estado. “Há risco de chuva forte na capital, com possibilidade de causar transtornos, como alagamentos. Essa frente deve manter o tempo instável amanhã e na sexta.”

A temperatura máxima desta terça-feira, 19, foi de 35,6°C, às 15 horas. Nesta quarta, a máxima deve ser de 30°C e a mínima, de 21°C. Nesta quinta, as temperaturas caem mais e oscilam entre 19°C e 27°C.

De acordo com o meteorologista, as chuvas desta quarta devem atingir as represas do Sistema Cantareira. Na sexta, a variação será de 19°C a 29°C. “O fim de semana vai ser abafado, com sol entre nuvens e com pancadas de chuva à tarde, mas não volta a fazer muito calor”, afirma Pinheiro. Ele disse, porém, que janeiro deve terminar com chuvas abaixo da média.