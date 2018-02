Frente fria derruba temperaturas; SP deve registrar 5ºC amanhã

SÃO PAULO - Com a chegada de uma frente fria, a segunda-feira, 27, amanheceu com tempo frio em todas as regiões da cidade de São Paulo. Para amanhã, a previsão é de que o tempo continue gelado. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem marcar 5ºC na capital paulista.

De acordo com o órgão, a cidade não registra temperaturas abaixo de 6ºC desde 2003. A medição é feita na estação do Mirante de Santana, na zona norte. Neste ano, a menor temperatura registrada foi de 8,7ºC registrada no dia 11 de junho. Hoje, a média da temperatura ficou em 10,5ºC.

As condições meteorológicas são favoráveis à formação de geada, exceto no litoral. o fenômeno deve ser mais intenso no sul, sudoeste e na Serra da Mantiqueira, ao amanhecer de terça-feira, 28.

Sul. Os gaúchos também estão enfrentando uma segunda-feira de frio cortante, aumentado por rajadas de vento. O céu ainda está parcialmente nublado, mas tende a ficar limpo até esta terça-feira. Entre a tarde e a noite de domingo houve queda de neve, por poucos minutos, em São Francisco de Paula, São José dos Ausentes e Gramado, na serra do nordeste do Estado.

Segundo o 8º Distrito de Meteorologia, o fenômeno também ocorreu no início da madrugada desta segunda-feira em Bom Jesus e Cambará do Sul, na mesma região, e teve intensidade fraca. A massa de ar polar que chegou no domingo permanece sobre o Estado.

Assim como já ocorreu nesta segunda-feira no sul, oeste e norte, haverá geada em quase todo o Estado nesta terça-feira. A temperatura mínima desta segunda-feira foi de 2,7 graus negativos em São José dos Ausentes.

Nas áreas mais altas de Santa Catarina também chegou a gear, devido à presença de umidade e às baixas temperaturas