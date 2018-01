Frente fria derruba temperatura em SP e umidade do ar sobe

A chegada de uma frente fria derrubou os termômetros na capital paulista na tarde desta quinta-feira, 3. No começo da tarde a temperatura chegou aos 31ºC, mas por volta das 17 horas a temperatura girava em torno dos 20ºC. A umidade do ar, que ficou em torno dos 20% na terça e na quarta, voltou a subir e algumas estações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) já registram 80% de umidade. A previsão é de pancadas de chuva para as próximas horas.

Veja também:

A previsão do tempo na sua cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por causa da mudança no tempo, algumas regiões da cidade também registram ventos fortes. Em Perdizes, há registro de queda de árvore na Rua Apinagés. Em Pinheiros, uma árvore caiu na Rua Arruda Alvim, segundo a CET.