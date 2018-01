Frente fria deixa tempo instável na sexta e no feriado em SP

A atuação de uma frente fria deve manter o tempo bastante instável, com chuvas de até forte intensidade a qualquer hora desta sexta-feira, 4. O dia amanheceu nublado e com ocorrência de chuva fina em algumas região da capital.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, a instabilidade deve ser alternada com períodos de melhoria, quando o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia.

As temperaturas não devem subir como nos últimos dias, em razão da grande cobertura de nuvens. A sensação deve permanecer agradável durante o dia. Os termômetros devem variar entre 19ºC e 25ºC.

O fim de semana e o feriado de 7 de setembro devem ser de clima instável em todo estado, segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet). Uma faixa de instabilidade - vinda da região que vai de Bauru até Avaré -, trouxe umidade à capital na tarde desta quinta-feira causando chuva forte e vento por toda a cidade.

No sábado, há probabilidade de chuva fraca na manhã em todo o estado, exceto no litoral norte, que vai ter tempo fechado com chuva. Temperaturas oscilam de 15º a 25º. No domingo, o clima fica fechado em todo o estado, com temperaturas típicas da meia estação, de 14º a 21º.

Já na segunda-feira as temperaturas sobem, o sol aparece e o clima fica abafado novamente. Ocorrerão chuvas isoladas na região norte e oeste, de Votuporanga até Catanduva.