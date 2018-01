Frente fria deixa tempo chuvoso em SP

A frente fria que chega ao país deixa o tempo instável e com muita nebulosidade e chuvas nesta sexta-feira, 15, na capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as chuvas devem diminuir no decorrer do dia.

O sábado ainda segue com tempo instável e chuvas isoladas, mas o sol já retorna entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas. Na manhã do domingo, teremos mais períodos de sol e as pancadas de chuva retornam de forma isolada entre a tarde e a noite. As temperaturas oscilam entre a mínima de 19ºC e a máxima de 29ºC.