Frente fria deixa céu nublado em todo o Estado

O tempo hoje deverá ser nublado na capital por causa da passagem de uma frente fria. Para quem vai ao litoral, a previsão é de chuva a qualquer hora. A temperatura máxima será de 21ºC.

Amanhã, as nuvens começam a se dissipar e o tempo melhora à tarde. O sol aparece, mas o frio segue. "O sábado será o dia mais aproveitável do feriado", diz André Madeira, da Climatempo. A previsão é de tempo aberto e clima quase de verão. No domingo, chove à tarde na capital e no litoral.

Ontem, o fim de semana prolongado começou complicado para quem pegou as estradas para o interior e o litoral. No fim da tarde, na Rodovia Anhanguera, foram registrados cinco pontos de congestionamento, com 23 km de lentidão. Na Régis Bittencourt, o tráfego foi liberado pelo acostamento. Também houve congestionamento no início do trecho de serra da Anchieta, onde havia chuva. Em São Paulo, foram registrados 120 km de lentidão por volta das 19h.