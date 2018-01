Frente fria chega hoje a São Paulo e aumenta umidade relativa do ar

A frente fria chega no fim da manhã desta sexta-feira, 23, trazendo chuvas para a capital paulista, que enfrenta, há 12 dias, temperaturas quentes e baixo índice de umidade relativa do ar.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a frente fria se intensifica principalmente entre a tarde e a noite e as chuvas devem ter intensidade forte em alguns momentos. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e a temperatura máxima oscila em torno dos 27ºC.

O risco de chuva forte em alguns bairros não está descartado e as chuvas devem vir acompanhadas de rajadas de vento, em função do calor e do tempo abafado.

No sábado, o tempo fica chuvoso e as temperaturas não devem ultrapassar os 23ºC. Os ventos passam a soprar do mar em direção ao continente, deixando uma sensação maior de frio. No domingo, o tempo ainda fica com muitas nuvens e chuvas fracas e isoladas.

O sol entre nuvens favorece a elevação das temperaturas que chegam aos 27ºC no período da tarde. Os simuladores apontam para um início de semana sem chuvas na Capital paulista.