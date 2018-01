Frente fria chega a São Paulo nesta segunda-feira

SÃO PAULO - Já cansou do calor? Calma que a primeira frente fria do ano chegará ao Estado de São Paulo nesta segunda-feira, 13, e provocará chuvas fortes na região leste-sul do Estado. De acordo com as informações do Climatempo, a temperatura máxima na capital amanhã cairá para 28º, depois de permanecer na casa dos 30º nas últimas semanas. A mínima amanhã será de 20º.

Uma massa de ar polar acompanha esta frente fria, e contribuirá para refrescar ainda mais o clima na Grande São Paulo a partir de terça-feira, 13.

Neste domingo, 11, uma massa de ar quente ainda predomina no Estado, e deixa o dia com uma cara típica de verão. A máxima poderá alcançar os 33º durante a tarde. O tempo abafado facilita a formação de nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva a partir da tarde, com risco de temporais pontuais.