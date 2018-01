Frente fria chega a São Paulo e tempo muda nesta quinta

Depois de uma semana de sol, calor e tempo muito seco, a aproximação de uma frente fria deve causar chuvas rápidas e isoladas nesta quinta-feira, 3, em São Paulo. No entanto, a frente fria só deve chegar à tarde e, até lá, o dia continua com sol, calor e baixa umidade do ar. A previsão é que os termômetros marquem até 30ºC e a umidade do ar fique, mais uma vez, abaixo dos 30%

Veja também:

A previsão do tempo na sua cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos próximos dias, o tempo fica instável, com mais nebulosidade e chuvas isoladas. Na tarde de sexta, a previsão é de pancadas de chuva no período da tarde. As temperaturas não devem subir muito nos próximos dias e as máximas previstas giram em torno dos 26ºC.

As chuvas previstas para os próximos dias ajudam a aumentar os índices de umidade do ar e melhorar a qualidade do ar na cidade. Na quarta, São Paulo entrou em estado de atenção, já que a umidade ficou em torno dos 20%. Apenas o próximo domingo, 6, deve ser nublado, chuvoso e com sensação de frio.

Sem chuva, céu fica aberto na cidade, que destaca a camada de poluição. Foto: Evelson de Freitas/AE