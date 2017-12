Frente fria chega a São Paulo e máxima deve ficar nos 22°C no sábado

SÃO PAULO - A chegada de uma frente fria na região metropolitana de São Paulo trouxe chuva na noite desta sexta-feira (10), derrubando as temperaturas. A mínima neste sábado (11) deve ficar nos 16°C, já a máxima não passará dos 22°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da capital paulista.

Na noite de sábado a cidade chegou a ficar em estado de atenção para alagamentos às 22h40 de sexta. De acordo com dados da rede de estações meteorológicas do CGE, a média na cidade no sábado ficará em torno dos 19°C na manhã deste sábado. No decorrer do dia haverá uma queda gradual da temperatura, além de manter o céu fechado com chuviscos.

Na passagem para este domingo (12), a previsão é de melhora gradual no tempo na Grande São Paulo. O dia ainda começa com variação de nuvens, mas o sol volta a predominar e favorece a rápida elevação das temperaturas no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno dos 15°C, enquanto as máximas podem superar os 28°C. Não há previsão de chuva para a Capital paulista.