Frente fria ameniza temperaturas em São Paulo

SÃO PAULO - Com a chegada da frente fria no litoral paulista, além de nebulosidade e garoa na capital, a cidade de São Paulo amanheceu nesta quinta-feira, 22, com a temperatura bem mais amena que na semana passada - até 12ºC a menos do que foi registrado há sete dias. As estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) oscilam entre 18ºC e 20ºC, enquanto na quinta passada a manhã era de poucas nuvens, sol e calor, com termômetros marcando 30ºC, em média.

A temperatura não deve se elevar muito no decorrer do dia, diz o CGE, por causa da nebulosidade. A máxima prevista é de 27ºC, com umidade relativa do ar variando entre 50% e 95%. Na maior parte dos bairros da zona leste, há chuva fraca e chuvisco, assim como em pontos isolados da zona sul, como Parelheiros e Capela do Socorro. À noite, deve chover com mais intensidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a madrugada, houve registro de chuva em Parelheiros, Capela do Socorro e Cidade Ademar, na zona sul, região que chegou a registrar 17ºC. A tendência é que o tempo não mude muito na sexta-feira, 23, quando os termômetros devem se manter na casa dos 19ºC e o dia terá céu nublado e encoberto.

Na última segunda-feira, 19, o calor em São Paulo chegou a 36,5°C, por volta das 16 horas - a maior temperatura do ano e a sexta mais elevada desde 1943, quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) iniciou as medições na capital paulista. Também foi a quarta maior marca já relatada em janeiro.