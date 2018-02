Freio falha e fumaça assusta passageiros Um defeito no freio de uma das composições do metrô, na Estação Marechal Deodoro da Linha-3 Vermelha, paralisou a circulação dos vagões por sete minutos e causou transtornos aos passageiros ontem. A pane provocou fumaça e exalou um forte cheiro de queimado, deixando passageiros apreensivos sobre a real gravidade do que ocorria. De acordo com o Metrô, a composição ficou paralisada entre 10h22 e 10h29. Usuários relataram que a fumaça chegou até a Estação República.