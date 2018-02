FRASES DE 2012

Sabrina Sato

"Sou um idiota!"

Agnaldo Timóteo

"Quem nunca capotou?"

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vagner Love, para minimizar acidente de automóvel com o colega rubro-negro Diego Maurício

"Michael Jackson me pediu em casamento!" Xuxa, sem mais nem

menos

"Pedi à minha conselheira espiritual para rezar

por ele!"

Jean-Pierre Meerseerman, médico escalado pelo Milan para cuidar

da fragilidade muscular de Alexandre Pato

"Se Fernando Haddad não for um bom prefeito, nunca mais votem no Lula!"

Paulo Maluf

"Já dobramos o Cabo da Boa Esperança!"

Guido Mantega

"Respirar pode parecer redundante!"

Juliana Paes

"O Genoino não sabe nem o que é dinheiro"

Valdemar Costa Neto

"Depois da meia-noite, viro outro!" Adriano

"Adoro comida de cangaceiro!"

Mariana Ximenez

"Never complain, never explain, never apologize and never José Dirceu!"

Roberto Jefferson