Fran's Café é assaltado pela segunda vez no ano Pela segunda vez no ano, a cafeteria Fran's Café que fica na esquina da Rua Heitor Penteado com a Avenida Pompeia, na zona oeste, sofreu um arrastão. A ocorrência foi às 16h20 de quarta-feira. Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública, dois homens, D.O.S., de 22 anos, e J.R.A.R.S., de 18, assaltaram o local usando uma arma de brinquedo. Eles renderam os clientes e levaram objetos pessoais e R$ 250 do caixa. A dupla foi presa por seguranças da Estação Vila Madalena do Metrô, na frente do Fran's.