Franco da Rocha terá 4 piscinões para combate às enchentes

SÃO PAULO - Um convênio firmado nesta quinta-feira, 27, entre governo paulista e o Ministério da Integração Nacional vai permitir a construção de quatro piscinões, para combate a enchentes, na cidade de Franco da Rocha, localizada na região noroeste da Grande São Paulo.

A um custo de R$ 51,2 milhões, os quatro reservatórios - dois no Ribeirão Euzébio, um no Ribeirão Água Vermelha e um no Córrego Tapera Grande - serão construídos pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e terão capacidade de acumular 723 mil m³ de água, beneficiando diretamente 120 mil habitantes.