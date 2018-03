Franco da Rocha decreta estado de emergência

SÃO PAULO - O município de Franco da Rocha, na região Metropolitana de São Paulo, decretou estado de emergência, na tarde desta quarta-feira, 12, em razão das chuvas que atingiram a cidade.

As chuvas deixam duas das três vias de acesso à cidade inacessíveis. Apenas a ligação com Francisco Morato está transitável. O prédio da prefeitura alagou e está funcionando improvisada em uma escola.

Na represa Paiva Castro, parte da barragem teve que ser aberta por estar com excesso de água, o que fez o rio Juqueri transbordar e inundar a cidade. No bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, 35 famílias tiveram que procurar abrigo na casa de parentes, ontem, 11.

A Defesa Civil Estadual recomenda à população afetada por alagamentos que evite o contato direto com a água contaminada da enchente, pois ela pode provocar doenças; em local inundados, preste atenção a buracos e bueiros sem tampas ou encobertos pela água; utilize calçado, calça comprida e blusa para a proteção do corpo; não deixe crianças brincando na enxurrada ou nas águas dos córregos; beber apenas água filtrada ou fervida; não utilizar alimentos que estiveram em contato com a água da inundação.