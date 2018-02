Francisco preocupa católicos mais tradicionais No evento realizado no dia 29 do mês passado no Colégio de São Bento, um dos participantes levantou a mão e revelou uma preocupação ao cardeal d. Claudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo. "Todos exaltam as características simples, as quebras de protocolo, os gestos de Francisco. Mas eu fui criado numa Igreja tradicional e acredito que toda a simbologia das vestes como as de Bento XVI e os rituais fazem parte do catolicismo. O papa Francisco não pode afastar os católicos tradicionais?", perguntou.