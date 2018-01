Francisco divulga 1º documento escrito só por ele O papa Francisco encerrou ontem o Ano da Fé com a assinatura da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (A Alegria do Evangelho), após a celebração de missa solene na Praça de São Pedro. Cópias do documento, que será divulgado amanhã, foram entregues a 36 pessoas de 18 países, entre elas um deficiente visual, dois jornalistas, dois artistas, representantes de movimentos eclesiais e religiosos.