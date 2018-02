Francesa é achada ferida no litoral baiano Uma turista francesa foi encontrada por pescadores, bastante ferida e desacordada, nas proximidades do Mirante da Boca da Barra, na Ilha de Boipeba, em Cairu (BA), 308 km ao sul de Salvador. Catherine Sylavaine Marth, de 61 anos, foi localizada no domingo, com cortes por todo o corpo, roupas rasgadas e ferimentos na cabeça. Segundo a polícia, ainda não se sabe o que ocorreu com Catherine, mas a principal suspeita é que ela tenha sofrido uma queda das formações rochosas enquanto passeava sozinha.