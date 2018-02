Francês é preso com 6 kg de cocaína em Congonhas

SÃO PAULO - A Polícia Federal prendeu no início da tarde desta quarta-feira, 3, um cidadão francês de 33 anos com seis quilos de cocaína. A ação aconteceu na área do check-in do aeroporto durante uma fiscalização de rotina.

A droga estava escondida em um fundo falso da bagagem do estrangeiro. Os policiais apuraram que o francês tinha como destino a cidade de Salvador, capital baiana, onde embarcaria à noite em um voo para Lisboa, em Portugal. O preso foi autuado pela prática do crime de tráfico internacional de drogas.