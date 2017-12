França vai financiar trem que ligará Aeroporto de Guarulhos ao centro

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o presidente da França, François Hollande, anunciaram na manhã desta sexta-feira, 13, que a Agência Francesa para o Desenvolvimento vai disponibilizar um financiamento de 300 milhões de euros para a linha de trem que fará a conexão entre o Aeroporto de Guarulhos e o centro da cidade de São Paulo.

O governador recebeu o presidente francês no Palácio dos Bandeirantes. Foram assinados dois convênios, um entre o Estado de São Paulo e a República Francesa, que compreende, entre outras coisas, o financiamento à linha 13 da CPTM. A obra será iniciada na próxima semana e deve durar 18 meses. A linha sai da zona leste e passa dentro do Aeroporto de Guarulhos. "Justamente porque vim do aeroporto até o centro ontem à noite é que acho que devemos acelerar" o projeto, disse Hollande em seu discurso.

O segundo convênio foi firmado com o presidente da região de Ilê-de-France, Jean Paul Huchon, na área de desenvolvimento urbano sustentável. As iniciativas incluem troca de conhecimentos e tecnologias sobre despoluição de rios para contribuir com o programa para o Tietê. Também haverá troca de tecnologia para operar as estações de tratamento de esgoto. A previsão para a despoluição total de esgoto do Rio Tietê no Estado de São Paulo, segundo Alckmin, é de 2019.

Hollande destacou que muitos problemas das regiões de São Paulo e Paris, por exemplo, "se não são sempre comparáveis, muitas vezes são comuns".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Com a assinatura desses dois acordos iniciaremos um novo capítulo centrado em metas ousadas que trarão resultado concreto à nossa população", disse Alckmin, que convidou o presidente francês a voltar ao Estado para a abertura da Copa do Mundo de 2014.