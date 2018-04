França prorroga buscas por caixas-pretas do Airbus da Air France até o dia 25 Os investigadores do caso do avião da Air France, que caiu em 31 de maio de 2009, quando fazia o trajeto Rio de Janeiro-Paris, acham que "ainda é possível localizar os restos do avião" para determinar as causas do acidente no qual morreram 228 pessoas, informou ontem o Escritório de Investigação de Acidentes (BEA) da França.