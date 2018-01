Fotos revelam metrópoles do mundo em detalhes

Berlim - Os 8 kms de pichação do Muro de Berlim encantaram o fotógrafo. Foto: Giba Reis

O publicitário Giba Reis, de 56 anos, nunca morou a mais de três quilômetros do bairro onde nasceu, o Jardim Paulistano, na zona sul de São Paulo, mas sempre viajou muito. Quando coloca o pé na estrada, aproveita para fotografar o que ele chama de "invisível". Em Paris, por exemplo, registrou a sarjeta da rua, onde havia uma bituca de cigarro, pétalas de flor e uma tampa de cerveja holandesa.

Giba virou o mestre dos detalhes. E foram tantos os clicados pelo mundo que o publicitário resolveu fazer uma exposição. Nothing About Something - em inglês mesmo, pois a exposição pretende rodar várias cidades do mundo - será aberta hoje na Galeria Pop. São 38 fotos. "Foi muito difícil selecionar o que deveria entrar", conta Giba. Paris, Nova York, Berlim e São Paulo estão entre as cidade ali representadas, porém, nem sempre é fácil identificá-las.

Em Berlim, Giba se encantou com o Muro. "São dois quilômetros de arte. Na verdade é muito mais do que isso, porque são dois muros com pinturas dos dois lados, resultando em 8 quilômetros de arte." Na foto, a pichação de uma pomba com a frase "A cebola sela a paz".

São Paulo - A gaiola na janela com vista para o Minhocão encantou o fotógrafo. Foto: Giba Reis

Similaridade. Giba conseguiu momentos únicos. Em Paris, fotografou um jovem barbudo que passava na frente de um quadro, que trazia a pintura de um outro homem também de barba. A similaridade entre os dois é indiscutível. "A foto está tremida, porque foi ao acaso. Aconteceu num piscar de olhos", diz.

Em Nova York, quando estava numa exposição do museu de arte moderna, o MoMA, olhou pela janela e viu um homem sentado com os olhos fixos numa fileira de sacos de lixo. O paralelo entre os dois momentos, o dele e do estranho do lado de fora do museu, pareceu-lhe imperdível. Decidiu registrar.

Em São Paulo, num domingo, quando passeava pelo Minhocão - que fecha para o tráfego de carros neste dia - , registrou a janela de um dos apartamentos e um passarinho numa gaiola, colocado no parapeito da janela, para tomar uma fresca. "O coitado deve passar o dia numa área sem muita luz", diz Giba. "Se a cidade é dura com um passarinho, imagine com as pessoas. Achei a cena insólita. Vi uma gaiola dentro da outra."

Serviço

GALERIA POP. RUA DR. VIRGÍLIO DE CARVALHO PINTO, 297, PINHEIROS, ZONA OESTE. DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 13H ÀS 20H. ATÉ 15 DE MAIO