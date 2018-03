Fotos ''passeiam'' na V. Madalena

Uma exposição de fotos na Vila Madalena, zona oeste, propõe um passeio pelo bairro em uma espécie de "ligue os pontos" cultural. Mapinha na mão, o visitante entra nos espaços que abrigam a mostra, até percorrer um circuito de quase 4 km.

A exposição vai até 13 de fevereiro e reúne trabalhos de 40 profissionais, com curadoria dos fotógrafos Fernando Costa Neto, Armando Prado e Bob Wolfenson. "Minha ideia é transformar a exposição em um documento, colocá-la no calendário de arte da cidade", diz Fernando Costa Neto, dono do bar Posto 6 e idealizador do evento.

A abertura da mostra ocorreu ontem e coincidiu com a inauguração de uma filial do Armazém Piola, que expõe trabalhos do médico e fotógrafo Luiz Sérgio Toledo, que mora em Dubai. São registros de personagens da cena dos anos 1980, como Daniel Más e Rodolfo Scarpa.

Entre os 24 locais do circuito estão o boteco Rabo de Peixe, o escritório do paisagista Gilberto Elkis, a loja do estilista Ronaldo Fraga e o espaço gastronômico Les Delices de Maya. O circuito completo tem trabalhos dos coletivos Garapa, Galeria Experiência, Lost Art, Na Lata e SX 70, no Espaço Soma; a Galeria Ímpar apresenta trabalhos de outros Estados, com curadoria de Alexandre Belém. E, pelo caminho, fotos de Tuca Vieira e Felipe Hellmeister, entre outros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SERVIÇO

2ª MOSTRA SP DE FOTOGRAFIA

ATÉ 13 DE FEVEREIRO

INFORMAÇÕES E ENDEREÇOS: HTTP://MOSTRASAOPAULODEFOTOGRAFIA.BLOGSPOT.COM/