Fotos de usuárias do metrô no Facebook geram revolta Um perfil com imagens de mulheres flagradas nas estações da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) levanta queixas indignadas de internautas. O Bom Dia, Metrô foi criado para dar visibilidade às "beldades de vagão" - na descrição do criador. Mas reúne imagens de decotes e foca partes do corpo das passageiras.