Fotos de satélite mostram tamanho da destruição Processadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), imagens de satélite das áreas atingidas por enchentes na região serrana do Rio mostram o tamanho do desafio do novo sistema nacional de alerta e prevenção aos desastres naturais. E, segundo o diretor do instituto, Gilberto Câmara, vão ajudar na criação da rede de detecção anunciada recentemente pelo governo.