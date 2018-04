SÃO PAULO - No dia 23 de maio, o caderno Metrópole vai publicar as melhores fotos enviadas por leitores sobre a Avenida 23 de Maio, uma das mais importantes vias de São Paulo, que liga as zonas norte e sul. Para participar, basta enviar a imagem, com nome e telefone do autor, para o email fr@estadao.com.br.

Veja alguns exemplos de imagens da Avenida 23 de Maio feitas pelos fotógrafos do Grupo Estado.