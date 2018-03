Fotógrafo registra aves paulistanas

Morador do Morumbi, Edson Endrigo é fotógrafo profissional há 10 anos. Desde o começo, especializou-se em aves, sua paixão - publicou seis livros sobre o tema, incluindo o guia de campo Aves da Grande São Paulo. Ele já registrou pássaros em diversos pontos da capital paulista, como no Parque do Ibirapuera e na USP. "A metrópole é um ótimo lugar para tal, pois serve de passagem para migratórias e conta com muitos redutos verdes", diz. "Em um dia na Serra da Cantareira, flagro cem espécies." Mas o lugar preferido de Endrigo para realizar seu trabalho não é uma praça ou um parque. "Amo alimentar e fotografar os pássaros que pousam em minha varanda." Ele mora em um apartamento de frente para uma mata preservada. Na imagem, destaca o pica-pau que diariamente aparece por lá.