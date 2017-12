Fotógrafo policial é preso por pedofilia A Corregedoria da Polícia Civil prendeu ontem, às 9 horas, em São Vicente, no litoral paulista, o fotógrafo policial Davi Borges Filho, de 64 anos, sob a acusação de pedofilia. Ele é suspeito de manter em casa material pornográfico de crianças e nega a acusação. Foram achadas com o suspeito cinco armas ilegais. A Corregedoria foi à casa do acusado depois de um vizinho dele fazer uma denúncia de ameaça contra o fotógrafo. Os corregedores apreenderam fotos, CDs e computadores no local.