Foto mostra chegada de temporal em Limeira

SÃO PAULO - Uma foto do temporal em Limeira na tarde desta terça-feira, 8, mostra nuvens de chuva avançando sobre a cidade do interior de São Paulo. A imagem tinha mais de 700 compartilhamentos por volta das 19h25 desta terça.

Segundo o autor da imagem, o analista de sistemas Sidney Dibbern, de 27 anos, a foto foi tirada por volta das 16 horas na região do Jardim Planalto. "Logo depois de postar a foto, não deu 5 minutos e parecia que tinha dado um blackout no céu, ficou todo preto em segundos", disse.

Segundo ele, a imagem foi tirada de um celular de um prédio alto. A foto mostra nuvens carregadas sobre cidade de Limeira. "Nunca vi nada igual, choveu muito, mas logo diminuiu. Depois ficou garoando bastante".

Capital. As chuvas na tarde desta terça-feira, 8, causam alagamentos na cidade de São Paulo e complicam o trânsito e a circulação de composições da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô. Às 17h, o córrego Ipiranga, na zona sul, transbordou em dois pontos: na altura da Rua Ribeiro Lacerda, esquina com Avenida Professor Abraão de Moraes, e na Avenida Guido Aliberti.