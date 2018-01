Foto mostra antes e depois da explosão em Santo André

Imagem do Google Earth antes da explosão e foto feita por Nilton Fukuda, fotógrafo do estadao.com.br

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

A explosão em uma fábrica de fogos de artifício em Santo André deixou pelo menos dois mortos e dez feridos nesta quinta-feira, 24. Duas pessoas estão desaparecidas. Moradores de Santo André ouviram uma forte explosão por volta das 12h45, horário em que os bombeiros foram acionados. Quatro casas desabaram completamente e pelo menos 12 foram atingidas, segundo a Prefeitura de Santo André.

O local onde houve a explosão tinha alvará de funcionamento em dia, com vencimento para 31 de dezembro. Porém, a autorização era apenas para comercialização de fogos de artifício, e não para armazenamento e fabricação, segundo o prefeito da cidade, Aidan Ravin (PTB). Por causa do acidente que ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, o quarteirão precisou ser isolado.